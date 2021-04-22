Идею продлить майские праздники оценили в Конфедерации труда

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко выразил мнение о предложении продлить майские праздники. Об этом сообщил RT.

«Я положительно отношусь к продлению майских праздников. Я уверен, что по результатам этого тяжелого ковидного года… россияне заслужили более длинные праздники в этом году», — считает он.

Он отметил, что это должна утвердить российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Кравченко добавил, что Минтруд скорее всего не успеет это реализовать. По его мнению, сотрудники могут договориться с работодателями.