Идею повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года поддержали в Госдуме

«Действительно, чем раньше начинают употреблять, тем быстрее привыкают и, естественно, тем больше наносится ущерб здоровью нации», — заявил Тумусов.

По мнению парламентария, именно 21 год — тот возраст, когда человек «действительно становится взрослым».

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай предложил запретить продажу крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года. Он обратил внимание на существование «очень тесной ассоциации между количеством потребленного алкоголя и риском смерти».

Министерство здравоохранения России уже создавало законопроект, запрещающий продавать алкоголь крепостью выше 16,5% гражданам моложе 21 года. Однако его не поддержали Министерство финансов и Минэкономразвития страны, посчитав ограничение необоснованным.

Всероссийский день трезвости отмечается в России 11 сентября.