Идею повысить штрафы за употребление наркотиков поддержали в Думе
Депутат Госдумы Ярослав Нилов обсудил с RT предложение руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» и члена Общественной палаты Султана Хамзаева увеличить штраф за потребление запрещенных веществ.
«В целом я поддерживаю благородную работу члена Общественной палаты Хамзаева и его движения. Но хотелось бы ответить на вопрос: остановит ли наркомана штраф, который будет увеличен?» — заметил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По его мнению, для одной категории состоятельных людей повышение штрафа не остановит. А для тех, кто отдает за наркотики последнее, штраф не станет сдерживающим моментом.
«И какой бы штраф ни был, средства на него вряд ли будут тратиться, когда возникнет потребность в употреблении», — добавил законодатель.