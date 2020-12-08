Идею повысить штрафы за употребление наркотиков поддержали в Думе

«В целом я поддерживаю благородную работу члена Общественной палаты Хамзаева и его движения. Но хотелось бы ответить на вопрос: остановит ли наркомана штраф, который будет увеличен?» — заметил глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По его мнению, для одной категории состоятельных людей повышение штрафа не остановит. А для тех, кто отдает за наркотики последнее, штраф не станет сдерживающим моментом.

«И какой бы штраф ни был, средства на него вряд ли будут тратиться, когда возникнет потребность в употреблении», — добавил законодатель.