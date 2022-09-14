Идею отмены празднования Дня города Краснодара поддержали в Ассоциации родкомитетов | 360°

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Идею отмены празднования Дня города Краснодара поддержали в Ассоциации родкомитетов

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В Ассоциации родительских комитетов Краснодарского края написали коллективное обращение к главе региона Вениамину Кондратьеву с просьбой отменить все массовые праздничные мероприятия 23 и 24 сентября в честь Дня города. Об этом сообщил RT.

По словам председателя ассоциации Ольги Летковой, сейчас не время устраивать праздники. 

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«Они (Ассоциация родительских комитетов Краснодарского края. — ред.) являются членами нашей ассоциации и круга руководителей. Я полностью поддерживаю эту позицию. Я представляю общероссийскую Ассоциацию родительских комитетов, а это как бы часть. Мы, как общероссийская родительская организация, поддерживаем краснодарских родителей. Потому что, действительно, сейчас на фронте трудная ситуация. Все это понимают. Мне кажется, и многим так кажется, сейчас не время праздновать. Сейчас время быть с нашей армией морально и физически», — отметила она.

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Леткова также посоветовала отменить шоу дронов, чтобы направить их на нужды армии. 

Краснодар

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