Идею отменить книгу жалоб оценили в Ассоциации компаний розничной торговли

Президент Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков рассказал о мнении представителей профессионального сообщества по теме отмены книги жалоб.

По его словам, инициатива Минпромторга вызвала у специалистов разную реакцию, сообщило радио «Говорит Москва».

«Есть те, кто говорят, что это необходимый канал связи между покупателем и магазином. Есть те, кто говорят, что обязательное сейчас требование наличия этой книги никак не влияет на качество услуги», — пояснил Беляков.

Глава ассоциации заметил, что многие организации, чей менеджмент заинтересован в таком формате контроля, не уберут книгу жалоб. Он подчеркнул, что главным индикатором отношения к магазину является то, ходит в него человек или нет.