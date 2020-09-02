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    02 сентября 2020, 16:55

    Идею отменить книгу жалоб оценили в Ассоциации компаний розничной торговли

    Полина Петрова

    Президент Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков рассказал о мнении представителей профессионального сообщества по теме отмены книги жалоб.
    Идею отменить книгу жалоб оценили в Ассоциации компаний розничной торговли

    По его словам, инициатива Минпромторга вызвала у специалистов разную реакцию, сообщило радио «Говорит Москва».

    «Есть те, кто говорят, что это необходимый канал связи между покупателем и магазином. Есть те, кто говорят, что обязательное сейчас требование наличия этой книги никак не влияет на качество услуги», — пояснил Беляков.

    Глава ассоциации заметил, что многие организации, чей менеджмент заинтересован в таком формате контроля, не уберут книгу жалоб. Он подчеркнул, что главным индикатором отношения к магазину является то, ходит в него человек или нет.

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