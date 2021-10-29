Идею освободить пенсионеров от транспортного налога оценили в Госдуме

В Госдуме оценили предложение освободить от транспортного налога пенсионеров, которые владеют автомобилями с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. По словам депутатов Светланы Бессараб и Ярослава Нилова, пенсионеры должны иметь дополнительные льготы и преференции. Об этом написал RT.

«Я думаю, что хорошее предложение, нужно поддерживать. Пенсионеры имеют право на получение дополнительных преференций, социальных гарантий и льгот. Многие наши ветераны труда, ветераны боевых действий и участники войны уже освобождены от взносов на капитальный ремонт», — рассказала Бессараб.

По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, транспортный налог надо отменить вовсе.

«Более радикальное предложение — вообще отменить транспортный налог. Автомобилисты жалуются, потому что неоднократно поднимали акцизы, но при этом оставляли налог. Если автомобиль стоит, не значит, что за него нужно платить», — сообщил он.