Идею об увеличении предела социального налогового вычета оценили в Думе

Депутаты Госдумы обсудили с RT предложение увеличить предел социального налогового вычета с 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей.

Первый зампред думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Калашникова обозначил необходимость реализации подобных мер.

«Я считаю, что она даже запоздалая. <…> Я считаю, что инициатива должна быть одобрена — никогда не поздно сделать жизнь лучше», — заметил парламентарий.

Зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев добавил, что в первую очередь нужно оказывать опережающую помощь малоимущим и многодетным семьям, увеличивать выплаты на детей и минимальную заработную плату.

«То, что неоднократно уже инициировал и реализовывал наш президент», — напомнил законодатель.