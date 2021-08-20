Идею об установке ограничителей на окна в квартирах с детьми прокомментировали в Госдуме

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил безвозмездно устанавливать замки на окнах семьям, проживающим в многоквартирных домах вместе с детьми. Об этой идее высказался глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, написал RT.

«Прежде чем предлагать, я считаю, давайте мы изучим, а насколько стоит в обществе вопрос о необходимости установить эти ограничители на окна. В том случае, если действительно есть семьи, у которых нет средств этот вопрос решить, то вот таким семьям надо помогать», — сообщил депутат.

Нилов отметил, что семьи могут устанавливать такие ограничители и сами, так как цена на них не так уж и высока. По его словам, в обществе на сегодняшний день вряд ли существует массовый запрос на такое предложение. Человеку самому будет проще это сделать, чем подавать заявки и вызывать мастера.