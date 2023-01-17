17 января 2023, 13:02
Идею об отсрочке для российских ученых от мобилизации не одобрили в Госдуме
Юристы Госдумы не одобрили идею освобождения от мобилизации российских ученых
Юристы Государственной думы не одобрили предложение освободить от призыва в ряды Вооруженных сил российских ученых в рамках частичной мобилизации. Соответствующий документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.
«Освобождение от частичной мобилизации всех граждан, имеющих статус кандидата наук или ученую степень, не соотносится с принятым законодательством о мобилизации», — сказано в сообщении.
Реклама
Законопроект об освобождении от частичной мобилизации россиян с ученой степенью внесли на рассмотрение в Госдуму в декабре 2022 года. В документе уточняется, что предусмотренное право на отсрочку не распространится на полную мобилизацию.
Реклама
Частичная мобилизация прошла в России с сентября по октябрь 2022 года. В ряды Вооруженных сил призвали около 300 тысяч человек. Однако после этого в Сети начали распространяться слухи о вероятном возобновлении мобилизации зимой 2023 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о начале новой волны мобилизации. Он призвал не придавать слишком большое значение слухам в различных Telegram-каналах.
Ученые
Частичная мобилизация в РФ
Реклама
Реклама