Общество 17 января 2023, 13:02 Идею об отсрочке для российских ученых от мобилизации не одобрили в Госдуме Юристы Госдумы не одобрили идею освобождения от мобилизации российских ученых РИА «Новости»

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Юристы Государственной думы не одобрили предложение освободить от призыва в ряды Вооруженных сил российских ученых в рамках частичной мобилизации. Соответствующий документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

«Освобождение от частичной мобилизации всех граждан, имеющих статус кандидата наук или ученую степень, не соотносится с принятым законодательством о мобилизации», — сказано в сообщении.

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Законопроект об освобождении от частичной мобилизации россиян с ученой степенью внесли на рассмотрение в Госдуму в декабре 2022 года. В документе уточняется, что предусмотренное право на отсрочку не распространится на полную мобилизацию.

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Частичная мобилизация прошла в России с сентября по октябрь 2022 года. В ряды Вооруженных сил призвали около 300 тысяч человек. Однако после этого в Сети начали распространяться слухи о вероятном возобновлении мобилизации зимой 2023 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о начале новой волны мобилизации. Он призвал не придавать слишком большое значение слухам в различных Telegram-каналах.