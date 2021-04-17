Идею об отпуске для отцов новорожденных не поддержали в правительстве

Кабмин отклонил предложение депутата Госдумы Василия Власова о дополнительном отпуске до 10 дней для отцов новорожденных детей с сохранением зарплаты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заключение правительства.

«Законопроектом нечетко определена правовая природа предлагаемого нового вида отпуска, поскольку в законопроекте идет речь о дополнительном отпуске с сохранением заработной платы, но в то же время проектируемые положения включаются авторами законопроекта в статью 255 Кодекса об отпуске по беременности и родам», — приводит агентство текст заключения. В этой статье, уточнили в кабмине, речь идет больничном для отца.

В правительстве подчеркнули, что эта неопределенность вызовет трудности, а само решение требует дополнительных денег из бюджета, так как Власов не предложил свой вариант, откуда брать средства на оплату отпуска. Правительственная комиссия напомнила, что сейчас в России действует закон, согласно которому отец новорожденного имеет право оформить пятидневный отпуск, но за свой счет.

Власов начал подготовку законопроекта о 10-дневном оплачиваем отпуске для мужчин, у которых родился ребенок, еще в начале 2019 года.