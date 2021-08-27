Идею об обеспечении бесплатного доступа в интернет для студентов поддержали в Госдуме

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов очного отделения бесплатным доступом в интернет. Его инициативу поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом написал RT.

«Я думаю, что есть студенческие библиотеки, они должны быть в каждом вузе, которые предоставляют доступ в интернет к обучающим сайтам для своих студентов», — отметила депутат.

Она добавила, что это хорошая и полезная инициатива. Ведь именно в студенческом возрасте человек наполняется информацией и получает больше всего знаний. Бессараб уточнила, что если предоставить преференции студентам, то субсидировать их должно государство.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов бесплатным интернетом. По его словам, необходимо создать бесплатные тарифы для учащихся высших и средних специальных учебных заведений бюджетных отделений на весь период получения образования.