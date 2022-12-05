05 декабря 2022, 11:40
Идею о запрете торговли электронными сигаретами в интернете поддержали в Госдуме
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею депутата Султана Хамзаева запретить торговлю электронными сигаретами в интернете. Об этом написал RT.
По его словам, такие сигареты особенно негативно влияют на молодое поколение и на женщин.
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«Я полностью поддерживаю мнение моего коллеги. Потому что электронные сигареты уже стали альтернативой обычным сигаретам. Это особенно пагубно влияет на молодежь и женщин», — сообщил парламентарий.
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Ранее Султан Хамзаев заявил, что только за последний год в России произошло несколько случаев смерти подростков от электронных сигарет, которые были куплены в интернете.
Курение
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