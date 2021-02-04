Идею о выплатах беременным россиянкам поддержали в Госдуме. Но с одной оговоркой
«Я в целом поддерживаю любые предложения, направленные на введение дополнительных мер поддержки женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, находящихся в декретном отпуске, но с учетом критерия нуждаемости, чтобы получали помощь действительно те, кому она нужна. А те, у кого и так все хорошо: куча нянек, личный транспорт с водителем, шикарный дом, шикарное питание и прочее, — явно, что и без этой помощи можно обойтись. А есть те, кому действительно нужна дополнительная помощь, — таким и нужно помогать», — заявил Нилов.
Он добавил, что важно определиться, каким образом это реализовывать. Система социального страхования и дополнительные выплаты — это разные вещи.
Ранее депутат Госдумы Николай Земцов рассказал о разработке законопроекта о ежемесячных выплатах в размере 20 тысяч рублей женщинам, которые ждут ребенка. Парламентарии предлагают после выдавать деньги еще несколько месяцев. Земцов пояснил, что это позволит удержать россиянок от аборта, поддержать их в сложный период беременности и повысить рождаемость в России.
Документ планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.