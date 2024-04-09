Общество 09 апреля 2024, 15:49 Идею о выделении многодетному работнику оплачиваемых часов на детей выдвинули в «Союзе отцов»

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Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов в беседе с RT прокомментировал законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому предлагается сократить продолжительность рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов.

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По словам Соленова, гораздо правильнее предоставить такому сотруднику оплачиваемые пять часов в неделю. Таким образом он сможет потратить их на общение с ребенком.

Что касается сотрудников, у которых есть финансовые проблемы, они могут начать поиски второй работы, добавил Соленов.