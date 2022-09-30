Идею о вводе режима допуска граждан на школьные территории оценили в Совете Федерации | 360°

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Идею о вводе режима допуска граждан на школьные территории оценили в Совете Федерации

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В России предложили ввести режим допуска граждан на школьные территории. О том, насколько эффективно данное предложение, в разговоре с RT рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По словам сенатора, эта идея может стать одной из основных мер.

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«Первое, это совершенствование законодательства, в том числе снятия противоречий между законом об охране здоровья граждан и законом о полиции, чтобы те наши граждане, которые имеют психические отклонения и стоят на учете, ввиду того, что страдают такими заболеваниями, списки их были переданы в закрытом режиме сотрудникам МВД для того, чтобы отслеживать и профилактировать впредь», — сказала Гумерова.

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Что же касается охраны школы, то это должны быть физически сильные и обученные мужчины, а не бабушки-пенсионерки, которые не владеют никакими навыками, добавила сенатор.

Ранее депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили ввести режим допуска граждан на школьные территории.

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