Идею о введении пенсий «по рангам» раскритиковал вице-спикер Госдумы
«В стенах Государственной думы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР», — привел слова Тимофеевой ТАСС.
Вице-спикер подчеркнула, что основной темой заседания сейчас является принятие «сложнейшего бюджета страны». В пакете документов уже прописан бюджет Пенсионного фонда с заложенной индексацией пенсий. Ждать какого-либо серьезного изменения системы выплат пожилым гражданам в ближайшее время не стоит.
«Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство», — заявила Тимофеева.
Не поддержали идею Калашникова и в Министерстве труда и социальной защиты. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, проект о начислении пенсий «по рангам» в ведомство не поступал. Но даже при этом там эту инициативу не поддержали.
Депутат Сергей Калашников в четверг, 29 октября, выступил с предложением начислять пенсионные выплаты, используя систему «рангов», от которых будет зависеть объем получаемых средств. По его словам, всего должно быть десять позиций — от минимальной до максимальной. «Ранги» должны начисляться по системе показателей.