Идею о введении пенсий «по рангам» раскритиковал вице-спикер Госдумы

Предложение о введении новой системы начисления выплат пенсионерам депутата Сергея Калашникова не обсуждают в Госдуме. Вице-спикер нижней палаты российского парламента Ольга Тимофеева назвала инициативу «о пенсиях по рангам» личным мнением коллеги.

«В стенах Государственной думы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР», — привел слова Тимофеевой ТАСС.

Вице-спикер подчеркнула, что основной темой заседания сейчас является принятие «сложнейшего бюджета страны». В пакете документов уже прописан бюджет Пенсионного фонда с заложенной индексацией пенсий. Ждать какого-либо серьезного изменения системы выплат пожилым гражданам в ближайшее время не стоит.

«Любая подобная инициатива должна сначала серьезно обсуждаться, прежде чем быть вброшена в информационное пространство», — заявила Тимофеева.

Не поддержали идею Калашникова и в Министерстве труда и социальной защиты. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, проект о начислении пенсий «по рангам» в ведомство не поступал. Но даже при этом там эту инициативу не поддержали.

Депутат Сергей Калашников в четверг, 29 октября, выступил с предложением начислять пенсионные выплаты, используя систему «рангов», от которых будет зависеть объем получаемых средств. По его словам, всего должно быть десять позиций — от минимальной до максимальной. «Ранги» должны начисляться по системе показателей.