Идею о снижении налога за трудоустройство возрастных работников оценили в Госдуме

В Госдуме прокомментировали предложение депутата Ивана Сухарева снизить налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. По словам депутата Ярослава Нилова, такие вещи должны регулироваться действующим налоговым законодательством. Об этом сообщил RT.

«Вообще, такие вещи регулируются действующим налоговым законодательством. Поэтому здесь для реализации этого необходимо вносить изменения в налоговый кодекс», — уточнил политик.

Он отметил, что проблема устройства на работу для людей в возрасте действительно существует. Также с такими трудностями нередко сталкиваются и начинающие специалисты.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев отправил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова о предложении снизить налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. Политик предлагает понизить его с 20 до 15%.