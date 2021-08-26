Идею о продлении новогодних каникул для пенсионеров прокомментировали в Госдуме

Депутат Евгений Федоров высказал предложение о продлении новогодних каникул для работающих пенсионеров на четыре дня. Его инициативу прокомментировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщил RT.

Такой вопрос может решить либо корректное действующее законодательство, либо указ президента. Также добавить выходные могут из-за неблагоприятной эпидобстановки в стране, пояснил Нилов.

Он добавил, что надо понимать, кто за это будет платить: Фонд социального страхования, как это было в разгар пандемии, либо же работодатель. Также стоит учитывать тот факт, готовы ли пойти на такие меры сами работающие пенсионеры.