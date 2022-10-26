Идею о предоставлении бесплатного проезда для семей мобилизованных оценили в Госдуме | 360°

Общество 26 октября 2022, 15:38 Идею о предоставлении бесплатного проезда для семей мобилизованных оценили в Госдуме Депутат Стенякина: любые меры поддержки семьям мобилизованных имеют место быть

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Любые меры поддержки для семей мобилизованных имеют место быть. Таким образом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина прокомментировала предложение о предоставлении бесплатного проезда в общественном транспорте, написал RT.

«Любые меры поддержки семьям мобилизованных имеют место быть. Это абсолютно правильно», — добавила депутат.

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При этом Стенякина напомнила, что проезд в муниципальном транспорте регулируется органами местного управления. Каждый регион вправе вводить меры поддержки по своему усмотрению.

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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для семей мобилизованных граждан.