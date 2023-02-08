Общество 08 февраля 2023, 16:41 Идею о новом праздничном дне поддержали в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ

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Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ поддержал идею депутата Сергея Колунова признать 1 февраля Днем работника лифтового хозяйства. Об этом написало РИА ФАН.

Этот день будет посвящен специалистам, занятым в непосредственном производстве лифтов, их монтаже и эксплуатации.

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«Сфера лифтового хозяйства масштабна. Количество сотрудников, занятых в отрасли и в обслуживании лифтового оборудования, составляет более 150 тысячи человек», — сообщил Колунов.

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В Минпромторг России будет направлено официальное письмо с предложением закрепить в качестве официального праздника День работника лифтового хозяйства.

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