Общество 14 марта 2023, 15:37 Идею о необходимости создать этический стандарт общения врача с беременными озвучили в Госдуме

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова оценила идею уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец разработать регламент уведомления пациенток о беременности. Об этом написал RT.

Лантратова заявила, что считает уместным создать регламент общения с беременной женщиной в целом.

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«Поэтому считаю, что нужен не только регламент уведомления пациентки о беременности, а регламент общения с беременной женщиной в целом. Этический стандарт какой-то», — сказала политик.

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Она также добавила, что врачи должны не просто поддерживать и успокаивать беременных, но и общаться с ними уважительно, не создавая дополнительных переживаний.