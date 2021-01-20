Идею о курсах по молодежным трендам для чиновников назвали важной в Совфеде

«Я поддерживаю саму идею того, что любой госслужащий должен развиваться, повышать квалификацию, в том числе быть в курсе новых тенденций. Тем более если их деятельность направлена на работу с детской, молодежной аудиторией», — заметила глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

По ее словам, важно понимать, что именно интересует молодежь и детей, «дышать тем же воздухом, что и аудитория, с которой ты работаешь». Она добавила, что институты повышения квалификации и университеты должны предлагать разнообразные предметы, курсы, направления и методики.

«Но вводить это в рамки обязательных спецкурсов я бы не спешила», — резюмировала парламентарий.