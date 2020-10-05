Идею о курсах для хозяев крупных собак оценили в Совфеде

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил такую инициативу.

«Мое глубокое убеждение: собака должна нести функции, которые ей положены. Бойцовые собаки предназначены прежде всего не для защиты хозяина, а для борьбы с себе подобными, и, безусловно, это особый вид и особые породы, выведенные специально для этих случаев», —процитировал его сайт RТ.

Рязанский отметил, что считает такое предложение целесообразным. Председатель сравнил крупные породы собак с оружием, которое «может неожиданно выстрелить». Он заключил, что потенциально опасные питомцы должны быть подготовлены к существованию в социальной сфере.