Идею о кочующей столице Дальнего Востока посчитали несостоятельной

Столица Дальнего Востока должна быть в одном месте, из одного города в другой она не должна кочевать. Такое заявление сделал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Идея кочующей столицы — нездравая», — сказал он в интервью РИА «Новости».

По его словам, столица Дальнего Востока — это юридическое определение.

«В жизни каждый из дальневосточных городов обладает уникальным характером, что ярко показывает наша работа по реновации», — отметил Чекунков.

По его словам, Магадан может считаться столицей золотодобычи, Петропавловск-Камчатский — столицей вулканов, Большой Камень — столицей кораблестроения, Свободный — столицей газохимии. Он подчеркнул, что у каждого города есть свои сильные стороны, каждому есть куда развиваться.

Министр добавил, что задача его ведомства — решить проблемы городов, раскрыть их потенциал, сделать населенные пункты более комфортабельными.

«Бывает, что города открывают новые грани. Например, Якутск стал столицей IT-индустрии. 85% экспорта IT-услуг Дальневосточного федерального округа приходится на Якутию, республика в числе лидеров по этому показателю среди других регионов страны», — заметил он.

Чекунков напомнил, что несколько лет назад в это сложно было поверить.