Идею о кочующей столице Дальнего Востока посчитали несостоятельной
Глава Минвостокразвития Чекунков заявил, что идея о кочующей столице является нездравой
Столица Дальнего Востока должна быть в одном месте, из одного города в другой она не должна кочевать. Такое заявление сделал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Идея кочующей столицы — нездравая», — сказал он в интервью РИА «Новости».
По его словам, столица Дальнего Востока — это юридическое определение.
«В жизни каждый из дальневосточных городов обладает уникальным характером, что ярко показывает наша работа по реновации», — отметил Чекунков.
По его словам, Магадан может считаться столицей золотодобычи, Петропавловск-Камчатский — столицей вулканов, Большой Камень — столицей кораблестроения, Свободный — столицей газохимии. Он подчеркнул, что у каждого города есть свои сильные стороны, каждому есть куда развиваться.
Министр добавил, что задача его ведомства — решить проблемы городов, раскрыть их потенциал, сделать населенные пункты более комфортабельными.
«Бывает, что города открывают новые грани. Например, Якутск стал столицей IT-индустрии. 85% экспорта IT-услуг Дальневосточного федерального округа приходится на Якутию, республика в числе лидеров по этому показателю среди других регионов страны», — заметил он.
Чекунков напомнил, что несколько лет назад в это сложно было поверить.