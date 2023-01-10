Общество 10 января 2023, 15:20 Идею о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов-одиночек поддержали

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Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов оценил идею о досрочном выходе на пенсию многодетных отцов-одиночек. Об этом написал RT.

По его словам, это важная мера поддержки, поскольку у отцов появится время на внуков.

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«Если папы получат такую привилегию, то появляется и время для внуков и, конечно, возможность передать весь опыт жизненный своим детям, которые подросли», — сказала Соленов.

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Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию.