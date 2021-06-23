Идею о допуске в вузы только привитых студентов оценили в Минобрнауки

Постановка вопроса о допуске в аудитории только привитых студентов имеет право на существование, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. При этом он отметил, что надо обеспечить качественный смешанный формат.

«Такая постановка вопроса имеет право на существование. Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения в равной степени качества, как для тех, кто будет на кампусах и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно», — рассказал Фальков в интервью «Россия 1».

Так глава Минобрнауки ответил на вопрос о том, как министерство относится к предложению допускать на очные занятия только привитых от коронавируса студентов.

Фальков также отметил, что сроки приемной кампании в вузы России в этом году сдвигаться не будут. Зачисление на бюджетные места, по его словам, произойдет 17 августа.

Многие аллергики боятся идти на вакцинацию из опасения, что у них обострится уже имеющаяся болезнь или они получат анафилактический шок. Но, по мнению врачей, аллергия не является противопоказанием, если ее нет прямо сейчас. Даже если у человека есть реакция на какой-то компонент вакцины, ее всегда можно заменить другой. Единственное условие: перед походом на прививку необходимо посетить аллерголога.