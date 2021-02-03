Идею о четырехдневке назвали в Госдуме хорошей перспективой

Ранее ТАСС со ссылкой на данные опроса Superjob написал, что почти половина граждан поддерживает переход на четырехдневку. Вострецов уверен, что людям необходимо дополнительное время для личностного роста. По его словам, многим россиянам приходится подолгу добираться до работы. Еще один свободный день прибавит у человека мотивацию трудиться.

«Введение четырехдневной рабочей недели — это хорошая перспектива, к которой все равно рано или поздно придут. Для этого существует роботизация и автоматизация, цифровая экономика», — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что свободное время нужно тратить с пользой. Как он считает, власти должны поспособствовать этому и создать условия для активного образа жизни граждан РФ.