Идею не платить за плохие услуги ЖКХ назвали бессмысленной

За некачественные коммунальные услуги предложили не платить. Инициативу депутата Госдумы Василия Власова его коллега из профильного парламентского комитета Андрей Палкин не поддержал. В беседе с «360» он объяснил, почему не стоит вносить изменения в законодательство.

Член Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству пояснил, что нормативы создаются для того, «чтобы быть в правовом поле».

«Зачем придумывать закон, чтобы соблюдать закон? Нелогично. У нас и так все зарегулировано. <...> Смысла в этом законе ноль», — сказал Палкин.

Он заметил, что «новые привилегии или возможность заработать деньги», которые может придумать какая-нибудь управляющая компания, и так незаконны. Оплачивать такое нельзя. В остальном все необходимые моменты прописаны в рамках законов и подзаконных актов.

Сам Василий Власов еще раз обратил внимание на излишне сложный механизм погашения процентов за некачественные услуги ЖКХ.

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«Люди им пользуются редко, потому что это судебное разбирательство. Не каждый побежит из-за ржавой воды в суд. Но если такой факт был, я предлагаю не пени высчитывать», — заметил парламентарий.

Власов напомнил, что по аналогии поступают во всех сферах бизнеса. При получении некачественной услуги люди обычно не платят или требуют возврата товара.

«Здесь нет вины потребителя — вина лежит на управляющей компании и ресурсоснабжающих организациях. Я не считаю, что потребитель должен платить за некачественно оказанные услуги. <…> Вода течет, счетчик крутится, а качество услуг не соответствует», — пояснил депутат Госдумы.

В качестве примера он привел ситуацию, когда из крана определенное время течет ржавая вода. В таком случае человек либо совсем не получает оплаченную услугу, либо она некачественная. И за расчетный период должен иметь право ее не оплачивать.

«Это мое предложение», — подчеркнул Власов.