Идею Мурашко привлекать медиков-антиваксеров к уголовной ответственности поддержали в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Татьяна Соломатина в разговоре с NEWS.ru поддержала идею привлекать медиков, выступающих против вакцинации, к уголовной ответственности. С таким предложением ранее выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Соломатина назвала такую меру жесткой, но справедливой. Она отметила, что россияне склонны верить врачам, поэтому те не имеют права подвергать их здоровье опасности спорными суждениями.

«Если врач сегодня убежден в другом, значит ему нужно уйти из этой системы здравоохранения», — заключила депутат.