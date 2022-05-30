Идею Милонова возвести памятник в честь спецоперации на Украине поддержали

Скульптор Салават Щербаков оценил идею депутата Госдумы Виталия Милонова возвести в России крупномасштабный памятник в честь спецоперации на Украине. Об этом написал RT.

По словам скульптора, такое событие действительно имеет исторический масштаб и должно быть увековечено памятником.

«Конечно, рассказ об этом будет и в литературе — литературные памятники. Возникают уже свои народные песни и стихи. Памятники будут несомненно. Должен быть транслирован наш взгляд на эту позицию», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил возвести в России триумфальные ворота или крупномасштабный памятник в честь спецоперации на Украине.