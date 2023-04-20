Общество 20 апреля 2023, 16:10 Идею Милонова о создании отечественной операционной системы для установки в школах поддержали Эксперт по информбезопасности Власов: создание собственного софта в России — это нацзадача

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов оценил идею депутата Госдумы Виталия Милонова о создании отечественной операционной системы для ее обязательной установки в школах. По его словам, это должно быть воспринято, как национальная задача, написал RT.

Специалист считает, что идея создания такой программы в России назрела уже давно.

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«Чтобы снизить риски несанкционированных вмешательств в нашу IT и даже ИКТ-инфраструктуру, на все это „железо“ надо ставить свой собственный софт. Чтобы не было никаких возможностей никуда вмешаться», — отметил в разговоре с журналистами Власов.

Ранее Виталий Милонов заявил, что отказ от поддержки программного обеспечения на территории России западными компаниями диктуют необходимость создания собственного отечественного ПО.