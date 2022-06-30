Идею депутата Сухарева увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников поддержали

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею депутата Госдумы Ивана Сухарева увеличить не облагаемую налогом сумму материальной помощи для работников компаний. Об этом написал RT.

«Я поддерживаю любую инициативу, направленную на защиту трудящегося. Принятие данной меры могло бы стать хорошим подспорьем для многих работников», — сказал политолог.

По его словам, любая подобная инициатива позволит исполнительной власти показать свое внимательное отношение к трудящимся россиянам.

Ранее депутат Иван Сухарев предложил увеличить не облагаемую налогом сумму матпомощи для работников до 15 тысяч рублей.