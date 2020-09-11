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    11 сентября 2020, 12:56

    Идею делать двойные ценники оценили в Союзе защиты прав потребителей

    Полина Петрова

    Предложение делать в магазинах двойные ценники прокомментировал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, информирует сайт RT.
    Идею делать двойные ценники оценили в Союзе защиты прав потребителей

    Согласно инициативе, будут использоваться ценники, на которых указана и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объема.

    «Есть базовое право потребителя на информацию, и это право должно быть полностью реализовано со стороны продавца товаров, продавца услуг. То есть в любом случае информация о стоимости товара должна быть предоставлена максимально полно, особенно в таких вещах, которые касаются веса, объема», — пояснил Шапкин.

    По его словам, введение потребителя в заблуждение либо обман является предметом административного правонарушения. Специалист отметил, что сами продавцы должны быть заинтересованы в том, чтобы писать правдивую информацию о том, какой объем в упаковке товара предлагается за конкретную цену.

    Новости SMI.FM