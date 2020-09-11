Идею делать двойные ценники оценили в Союзе защиты прав потребителей

Согласно инициативе, будут использоваться ценники, на которых указана и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объема.

«Есть базовое право потребителя на информацию, и это право должно быть полностью реализовано со стороны продавца товаров, продавца услуг. То есть в любом случае информация о стоимости товара должна быть предоставлена максимально полно, особенно в таких вещах, которые касаются веса, объема», — пояснил Шапкин.

По его словам, введение потребителя в заблуждение либо обман является предметом административного правонарушения. Специалист отметил, что сами продавцы должны быть заинтересованы в том, чтобы писать правдивую информацию о том, какой объем в упаковке товара предлагается за конкретную цену.