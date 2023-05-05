Общество 05 мая 2023, 19:25 Идею блокировки отдельных Telegram-каналов назвали нереальной в LiveInternet

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с ИА НСН назвал нереальной идею главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева начать регулировать отдельные Telegram-каналы.

По его словам, каналы можно было бы контролировать лишь в том случае, если бы государство имело для этого возможности.

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«Приложение не выполняет ни одного из законов, принятых Госдумой», — заявил Клименко.

По его словам, совершенно не подлежит регулировке. Все, что может сделать государство, это заблокировать приложение, резюмировал специалист.