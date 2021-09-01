Идею бесплатных пересадок на наземном транспорте Москвы оценили в Союзе пассажиров

С 1 сентября на наземном транспорте в Москве можно будет сделать бесплатную пересадку в течение 90 минут. Новую инициативу прокомментировал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, написал RT.

«Такое решение принято, хочу сказать, что оно имеет ряд особенностей. Например, как уже объявлено, пересадка будет бесплатно действовать по карте „Тройка“ только в том случае, если она привязана к личному кабинету… И эта бесплатная пересадка будет включаться в течение 12 часов после привязки. Это важное уточнение», — отметил Янков.

Сейчас, самое главное, разъяснить все детали для пассажиров, чтобы не было жалоб с их стороны, заключил Янков.