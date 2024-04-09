Эксклюзив 09 апреля 2024, 15:00 Идея создания министерства по делам молодежи и воспитанию нашла поддержку в Госдуме Депутат Колунов: патриотизм в детях должно воспитывать одно ведомство РИА «Новости»

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Воспитанием патриотизма подрастающего поколения россиян, кроме родителей, сегодня занимается большое количество министерств и ведомств. Такое разделение полномочий показало свою неэффективность. Поэтому необходима единая структура, которая может заняться подобной работой. Об этом в комментарии «360» заявил депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

Он подчеркнул, что сегодня за развитие патриотизма в детях отвечают Минпросвещения, Минкультуры, Минспорта, Росмолодежь, власти муниципалитетов и регионов.

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«Фактически полномочия распределены между десятками структур, а единого „ответчика“ за успехи или провалы в патриотической работе нет. И это неправильно, особенно сейчас, когда мы проводим специальную военную операцию», — отметил депутат.

«Чтобы таких коллизий не было, а патриотизм воспринимался не как готовность эмигрировать, нам нужно отдельное ведомство», — подчеркнул народный избранник.

Он пояснил, что новая структура займется взращиванием патриотических настроений в среде молодежи и воспитанием подрастающего поколения. При этом новый орган получит опыт прошлых лети внесет в работу с молодежью что-то новое.

«В преддверии утверждения Госдумой нового состава правительства, самое время учредить новое ведомство», — предложил парламентарий.

О рассмотрении вопроса создания нового министерства по патриотическому воспитанию и молодежной политике сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Собеседники пояснили, что после инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая состав кабмина изменится.

Один из собеседников издания отметил, что ведомство сформируют на базе Росмолодежи, которому передадут часть полномочий Минпросвещения по патриотическому воспитанию. Собеседник добавил, что этот вопрос обсуждается давно, но окончательное решение пока еще не приняли.