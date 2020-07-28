Идея регистрировать собак ничего не даст России. Так у нас делают давно

Специалист по кинологии отреагировал на идею Госдумы регистрировать собак. По его словам, животных и так регистрируют, а новый способ никак не повлияет на количество выброшенных животных, потому что их и так мало.

Замглавы думской фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин предложил регистрировать собак, чтобы уменьшить число бездомных животных. Ведение перечня планируется сделать обязательным. Суть этой инициативы в том, чтобы хозяева не выбрасывали животных.

По словам президента общественной организации «Кинология XXI век» Константина Карапетьянца, число животных, которых выбрасывают хозяева, ничтожно мало по сравнению с количеством не стерилизованных. Он уверен, что мера не изменит статистику, которая и так смешная — хозяева почти не выкидывают животных.

Владелец беспородной собаки — это самый ответственный человек. По зову сердца взял собаку, а не в результате моды на породу или [вследствие] других причин. Владельцы бездомных животных никогда их не выбрасывают Константин Карапетьянц.

Карапетьянц подчеркнул, что регистрация животных производится даже сейчас — это чипирование, клеймение породистых животных. По этим символам идентифицируют собак. Также животных, которые приходят на прием, регистрируют ветеринарные службы и выдают паспорт.