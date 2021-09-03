Идея налогового вычета за аренду жилья не нашла поддержки

Министерство строительства предложило ввести налоговый вычет за аренду жилья. Однако Минфин отказал. Эксперты в обоих решениях видят минусы.

Министерство строительства, по мнению директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Лютика, не очень хорошо продумало свое предложение. Эксперт считает, что люди не будут пользоваться налоговым вычетом на аренду. Об этом он рассказал «Известиям».

Он отметил, что арендодатели в России не просто так предпочитают нелегальную аренду. Им не хочется платить налог с этого дохода, а также подавать налоговые декларации. Но и для квартиросъемщиков предложение с налоговым вычетом также невыгодно. Если арендодатель выведет бизнес из тени, то расходы на налоги он повесит на квартиросъемщика. При этом главным аргументом его будет налоговый вычет, якобы человек все равно вернет эти деньги.

«Есть большие подозрения, что, столкнувшись с таким выбором — больше платить, но получить вычет, или платить меньше и не возиться с оформлением вычета, многие арендаторы предпочтут второе», — предположил эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев в разговоре с «Известиями» отметил, что отказ Минфина понятен и обоснован. Ведомство стремится больше денег приносить в бюджет, но очень не любит оттуда их тратить. Если налоговый вычет при приобретении жилья прямо или косвенно связан со строительством и вводом в эксплуатацию жилой недвижимости, благодаря чему экономика страны развивается, то аренда жилья строительной сферы никак не касается.

«Если в первом случае государство готово смириться с потерей части налогов за счет возмещения НДФЛ, понимая, что это будет компенсировано увеличением объемов строительства, то во втором случае налоговый вычет рассматривается как прямые потери для региональных бюджетов», — отметил Коренев.