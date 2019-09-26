  • Идея Большой Европы поможет ЕС восстановить отношения с РФ

    26 сентября 2019, 12:22

    Ольга Чеснокова

    Евросоюз следовал политике «нулевой суммы», где одна сторона выигрывает, а другая проигрывает. Если Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией, ей всерьез следует рассмотреть идею Большой Европы. Об этом в интервью «Экономике сегодня» сообщил исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о ненадежности ЕС.
    Идея Большой Европы поможет ЕС восстановить отношения с РФ

    Лавров усомнился в надежности партнерства с ЕС

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    «Здесь можно согласиться с министром Лавровым. Тот паритет, который требовала Россия в отношениях с западными странами, никогда не соблюдался. <…> Вместо того, чтобы заниматься интеграцией интеграций, европейцы работали над интеграцией с нулевой суммой, где одна сторона выигрывает, а другая проигрывает», — заявил Бышок.

    Он добавил, что Россию в лучшем случае оповещали о тех или других проектах или планах Брюсселя на постсоветском пространстве. Однако в качестве равноправного партнера рассматривали редко.

    По словам эксперта, по завершении «горячей фазы» конфликта в Донбассе ситуация пошла на улучшение с военной точки зрения. Что касается дальнейшего планирования, все остается в «немного хаотичном состоянии». Он отметил, что Европа сможет восстановить отношения с Россией, вернувшись к обсуждению идеи Большой Европы.

    «Переломить ситуацию может идея Большой Европы от Лиссабона до Владивостока, которая возвращается в политическую повестку ПАСЕ вместе с Россией», — заключил эксперт.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером для России. По словам, министра ЕС игнорируют равноправный диалог и продолжают «играть в геополитику „с нами или против нас“».