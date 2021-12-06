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    06 декабря 2021, 17:13

    Идеи противников вакцинации назвали стратегией уничтожения россиян

    Глава управления АП Новиков сравнил призывы противников вакцинации с идеями Гитлера

    Анатолий Минкин

    Заявления про неэффективность вакцин от коронавируса нельзя считать простым выражением своего мнения. Это готовая стратегия, направленная на уничтожение россиян. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на всероссийском семинаре «Без срока давности» выступил начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков.

    Идеи противников вакцинации назвали стратегией уничтожения россиян

    Он напомнил, что ежедневное количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в России исчисляется тысячами. При этом противники вакцинации пропагандируют слова про неэффективность препаратов.

    «Антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что „нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает“. А между тем каждый день будет умирать тысяча человек», — заявил Новиков.

    Он сравнил подобное поведение с идеями Гитлера, который требовал, чтобы для населения оккупированных территорий Советского Союза ограничили доступ к лекарствам и средствам гигиены. Это была целенаправленная стратегия для уничтожения народа.