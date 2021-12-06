Идеи противников вакцинации назвали стратегией уничтожения россиян

Заявления про неэффективность вакцин от коронавируса нельзя считать простым выражением своего мнения. Это готовая стратегия, направленная на уничтожение россиян. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на всероссийском семинаре «Без срока давности» выступил начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков.

Он напомнил, что ежедневное количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в России исчисляется тысячами. При этом противники вакцинации пропагандируют слова про неэффективность препаратов.

«Антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что „нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает“. А между тем каждый день будет умирать тысяча человек», — заявил Новиков.

Он сравнил подобное поведение с идеями Гитлера, который требовал, чтобы для населения оккупированных территорий Советского Союза ограничили доступ к лекарствам и средствам гигиены. Это была целенаправленная стратегия для уничтожения народа.