«Идеи Дугиных опасны для нацизма». Дмитрий Киселев выступил на прощании с погибшей журналисткой

Погибшая Дарья Дугина, как и ее отец, придерживалась идей, опасных для нацизма, поэтому с ней и расправились. Таким мнением поделился с журналистами телеведущий Дмитрий Киселев, присутствовавший на церемонии прощания с Дугиной в телецентре «Останкино».

Киселев назвал Дарью «духовным воином».

«То, что так безжалостно расправились с человеком, который не является комбатантом, то есть не принимает участия в боевых действиях, говорит о том, что идеи, которые Дугины проповедуют, <…> опасны для нацизма, который делит людей на сорта. На тех, кто имеет право на свой язык, свою землю, школы, и на тех, кто не имеет», — заметил телеведущий.

Он напомнил, что Дугины — сторонники «идеи Русского мира, который предполагает многонациональность — русские не могут позволить себе национализма».

«Случившееся говорит о том, что с той стороны готовы перенести боевые действия совершенно в новую сферу, что крайне неприятно», — констатировал Дмитрий Киселев.

Машину, за рулем которой была 29-летняя Дугина, подорвали с помощью дистанционного управления вечером 20 августа. ФСБ указала на то, что к преступлению причастны украинские спецслужбы, а предполагаемый исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем скрылась в Эстонии.