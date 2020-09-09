Идее Медведева о минимальном гарантированном доходе нашли применение

Каждому россиянину предложили начислять определенную сумму денег безо всяких условий. Эксперт рассказал, почему в стране хотят ввести минимальный гарантированный доход.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил в беседе с «Российской газетой», что идею базового дохода начали обсуждать из-за необходимости компенсировать риски потери работы и снижения зарплаты.

«Причина — сокращение занятости в результате автоматизации и роботизации», — сказал Сафонов.

Выразить гарантированный доход можно не только в деньгах, но и набором определенных соцуслуг от государства. Например, наделить детей правом на стандарт образовательных услуг вне зависимости от доходов семьи. Он включал бы в себя бесплатное трехразовое питание, допуслуги по отдельным предметам, продленку и обеспечение письменными принадлежностями и школьной формой. Бесплатным, по мнению эксперта, должно быть и высшее образование.

«В понятие безусловного базового дохода должны входить и бесплатные услуги по культурному и физическому образованию», — добавил Сафонов, назвав такие меры стимулом для увеличения рождаемости.

Идеологию безусловного базового дохода можно применять и в пенсионном обеспечении, сделав его систему трехуровневой. Первым как раз был бы базовый уровень пенсии — независимо от стажа и при достижении пенсионного возраста. Вторым — страховые выплаты для тех россиян, кто участвовал в пенсионных отчислениях и имел доходы «выше модального уровня». Третьим — накопительная часть с доходов, которые выше среднего заработка.

Идею введения в России минимального гарантированного дохода граждан озвучил накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев.