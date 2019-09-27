Идеальные условия для жителей. В ЖК Balance применены высокие технологии с заботой о человеке

Techumanity — мировой тренд в строительстве и архитектуре. Он объединяет в себе технологии (tech) и человечность (humanity). В этом и заключается концепция тренда — использование инноваций для создания жилого пространства, максимально ориентированного на потребности и стиль жизни каждого человека. Главная цель проекта Balance — забота о комфорте, здоровье и самореализации человека, его счастье.

По такому принципу проектировались «Прогрессивные жилые кварталы Balance», которые расположены в Юго-Восточном административном округе Москвы на Рязанском проспекте, девелопер проекта компания «Главстрой»

Для того, чтобы достигнуть максимально комфортных условий для жильцов комплекса, особое внимание при строительстве обращали на энергоэффективность. Ее добивались с помощью современных материалов. При возведении использовали анодированный алюминий. Этот металл не подвержен температурным перепадам — он не изменяет форму в диапазоне от +50 до -50 градусов. Это позволит сохранить внутри здания нужную температуру. Кроме того, материал довольно прост и практичен в эксплуатации — он не впитывает влагу и грязь и ржавеет. Кроме того, металл красивый: в нем отражается солнечный свет, зелень и небо.

Помогают сохранить энергию и другие современные материалы — изолирующие тепло и защищающие от влаги. Центральная система кондиционирования, в свою очередь, позволит создать индивидуальный климат для каждого жителя. В квартирах установят батареи, на которых каждый человек сможет отрегулировать температуру. А значит, и коммунальные платежи станут ниже.

В домах вне квартир можно будет встретиться с друзьями и коллегами. Просторные лобби займут первые этажи зданий и станут продолжением личного пространства жильцов комплекса. Также предусмотрены коворкинги, которыепозволят отделить рабочие дела от дома, переместив свой кабинет из личной квартиры в общее пространство.

«Прогрессивные жилые кварталы Balance» заботятся о здоровье своих жителей. Современные исследования доказали, что солнечный свет положительно влияет на состояние человека, укрепляет его иммунитет, и способствует выработке гормона счастья. Поэтому в жилом комплексе предусмотрены увеличенные и понорамные окна, которые пропускают в здания максимум солнечного света. Кроме того, в квартирах будут французские балконы шириной 1,8 метра и высотой 2,5 метра.

Прогрессивные жилые кварталы заботятся о времени своих жителей. В домах будут работать скоростные лифты и бесключевая система доступа, в паркинге — зарядные устройства для электромобилей, а также специальные места для каршеринга. Консьержа можно попросить передать вещи в химчистку или выгулять домашних питомцев. А для того, чтобы жильцы ощущали себя в безопасности, у Balance будет собственная служба охраны и система видеонаблюдения.