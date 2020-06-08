Идеального мужчину описали в «Союзе женщин России»

В последнее время в России появилось много жеманных представителей сильной половины человечества, а настоящий мужчина должен уметь постоять за себя и хорошо зарабатывать.

«Мужчина должен быть мужественным и сильным. Он должен уметь постоять, он должен уметь дать сдачу. Я считаю, что мужчина должен уметь что-то делать — и отремонтировать, починить», — поделилась во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва» председатель организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова.

Она добавила, что воспринимает только такого мужчину, который всегда найдет способ заработать деньги для семьи. Для этого нельзя лениться и жаловаться на низкую зарплату. По мнению собеседницы, чтобы поддержать семью, надо «просто работать».

Ранее российская телеведущая и сваха Роза Сябитова рассказала, почему женщинам не стоит мечтать об идеальном мужчине. Она считает, что фантазии говорят о неадекватности. Сябитова уверена, что идеального мужчину многие хотят найти для того, чтобы избавиться от комплексов, ощутить силу и зажить красивой жизнью.