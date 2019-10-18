«И снова с нами „Медицинский“». Культурные СМИ дважды за сутки исковеркали фамилию Мединского

Скриншоты с исковерканной фамилией министра опубликовал авто телеграмм-канала «Закулиска». Он задался вопросом: а не заговор ли это, что за одни сутки профильные СМИ ошиблись с фамилией главы ведомства? Отмечается, что позже редакторы заметили отпечатку и исправили ошибку.

«И снова с нами „Медицинский“. Что не так у Минкульта с официальными культурными СМИ?» — выразили недоумение пользователи Сети.