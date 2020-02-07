И. о. министра транспорта Чувашии отстранили от должности
Врио главы Чувашии Олег Николаев принял решение отстранить от должности исполняющего обязанности министра транспорта республики Александра Николаева. Об этом сообщил RT.
«Освободить Николаева Александра Михайловича от исполнения обязанностей зампреда кабмина Чувашской Республики — министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики», — отмечается в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющим обязанности главы республиканского Минтранса назначили Сергея Яхатина, который занимал должность заместителя Николаева.
Глава государства Владимир Путин уволил бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Президент обозначил, что чиновник должен оставить свое место работы и найти себе другое применение, если у него нет уважения к людям.