И. о. министра транспорта Чувашии отстранили от должности

«Освободить Николаева Александра Михайловича от исполнения обязанностей зампреда кабмина Чувашской Республики — министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики», — отмечается в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющим обязанности главы республиканского Минтранса назначили Сергея Яхатина, который занимал должность заместителя Николаева.

Глава государства Владимир Путин уволил бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Президент обозначил, что чиновник должен оставить свое место работы и найти себе другое применение, если у него нет уважения к людям.