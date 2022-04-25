Генпрокурор России призвал к борьбе с поставками оружия и наркотиков с Украины

Сотрудники военной прокуратуры совместно с представителями транспортных региональных отделов должны принять меры для пресечения наркотрафика и поставок оружия, идущих с территории Украины и Донбасса. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в ходе расширенной коллегии выступил глава ведомства Игорь Краснов.

«Совместно с транспортными прокурорами принимайте исчерпывающие меры по пресечению контрабанды оружия, боеприпасов и наркотиков с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик», — обратился Краснов к военным прокурорам.

В своем выступлении генеральный прокурор отметил, что необходимо провести проверку обоснованности повышения цен на товары первой необходимости и пресечь все попытки спекуляции. В качестве примера он привел рост цен на лекарства и медицинские препараты. По его словам, это связано с жадностью коммерческих структур.