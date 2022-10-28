«И яблоко раздора, и символ разрешения конфликтов». Путин высказался о значении Одессы | 360°

Общество 28 октября 2022, 09:15 «И яблоко раздора, и символ разрешения конфликтов». Путин высказался о значении Одессы Президент РФ Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов РИА "Новости"

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Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, заявил президент РФ Владимир Путин на дискуссии после пленарного заседания клуба «Валдай». Он отметил, что этот город — один из самых красивых в мире, его основала еще Екатерина II, и памятник ей не решают сносить даже националисты самых крайних взглядов.

«Одесса может быть <…> и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», — добавил Путин.

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В ответ на вопрос одного из участников дискуссии о возможной поездке в Одессу президент посоветовал ему совершить такое путешествие, чтобы увидеть красивый город с замечательными традициями и историей.

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«Это стоит того, чтобы на него полюбоваться», — добавил он.

Глава государства поделился и своими воспоминаниями от последнего посещения Одессы, признавшись, что город произвел тогда не лучшее впечатление. Коммунальное хозяйство явно было в упадке, пояснил он. По словам Путина, это было видно даже по фасадам зданий. В центре дома выглядели еще относительно нормально, но чуть дальше вид был уже не такой презентабельный, пояснил президент.