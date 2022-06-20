YouTube заблокировал каналы «Модного приговора» и «Давай поженимся»

YouTube заблокировал аккаунты выходящих на Первом канале шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся», а также телеигры «Кто хочет стать миллионером?». При попытке открыть соответствующие страницы видеосервиса появляется сообщение о блокировке за нарушение правил видеохостинга.

В чем именно заключается нарушение, неизвестно. Производством программ для заблокированных каналов занимается медиагруппа «Красный квадрат».

При этом YouTube-канал шоу «Голос», который также производит медиагруппа, доступен.