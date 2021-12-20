В Екатеринбурге водитель выволок пенсионерку из автобуса и бросил в грязь. Видео

Правоохранительные органы начали проверку по случаю, который произошел на маршруте № 12 в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Bloknot».

Неприятный эпизод случился около остановки «Площадь 1905 года».

Перевозчик автобуса выволок из салона машины пенсионерку и бросил ее в грязь рядом с дорогой. В этом ему активно помогал кондуктор маршрута.

«Вытаскивали ее из 012 маршрутки водитель и кондуктор, кричали, что она помочилась у них в салоне. Позже бабушка в шоковом состоянии показывала российский паспорт и Екарту, не понимая, почему так жестоко с ней, инвалидкой, так обошлись», — рассказала о произошедшем очевидец Динара.

Позднее директор перевозчика «УралТрейд» Алексей Карпычев заявил, что изначально хотел уволить водителя, но поменял мнение о ситуацию. Он рассказал, что пенсионерка шла к автобусу в сопровождении неизвестного мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения. С его слов, кондуктор помог бабушке подняться в салон, но затем она помочилась на пол.

«Я не оправдываю действий своих сотрудников, просто взять и положить человека на асфальт — это было неправильно», — отметил Карпычев, добавив, что сожалеет о случившемся.

Эпизодом заинтересовался Следственный комитет. В отношении водителя и кондуктора может быть возбуждено уголовное дело статье 238 УК РФ «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».